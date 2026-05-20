A Vicolungo una serata di escape game per ragazzi con pizza inclusa
A Vicolungo, la biblioteca Vivicarlino ha organizzato una serata dedicata agli escape game rivolta a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. L’evento prevede un’attività di gruppo in cui i partecipanti dovranno risolvere enigmi e trovare indizi per uscire da una stanza chiusa. Durante la serata sarà offerta anche la pizza. L’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio, presso gli spazi della biblioteca, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in un’attività ludica e interattiva.
La biblioteca Vivicarlino di Vicolungo organizza una serata di escape game per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. L'appuntamento è per venerdì 22 maggio alle 20.Il programma prevede due diverse trame investigative da risolvere in squadra. La prima si intitola "Furto al Louvre" ed è ambientata a Parigi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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