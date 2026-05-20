A Vicolungo una serata di escape game per ragazzi con pizza inclusa

A Vicolungo, la biblioteca Vivicarlino ha organizzato una serata dedicata agli escape game rivolta a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. L’evento prevede un’attività di gruppo in cui i partecipanti dovranno risolvere enigmi e trovare indizi per uscire da una stanza chiusa. Durante la serata sarà offerta anche la pizza. L’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio, presso gli spazi della biblioteca, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in un’attività ludica e interattiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui