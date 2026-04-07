A Bari arriva lo spettacolo del Circo d’Acqua

Da venerdì 3 aprile a domenica 19 aprile, nel parcheggio dello stadio San Nicola a Bari, si terrà lo spettacolo del Circo d’Acqua. La produzione, realizzata dalla compagnia Internazionale Happy Circus, è una delle tappe in Italia del nuovo show. La compagnia è gestita dalla famiglia Medini e propone spettacoli che combinano elementi tradizionali con innovazioni nel linguaggio circense. La manifestazione si svolge all’aperto e durerà circa due settimane.

Lo spettacolo itinerante approda nel capoluogo pugliese con un allestimento unico nel suo genere, pensato per coinvolgere e sorprendere un pubblico di tutte le età. Il cuore della rappresentazione è una pista composta da centomila litri d’acqua, un palcoscenico scenografico e suggestivo che diventa parte integrante dello show, trasformandosi in un ambiente quasi onirico grazie a giochi di luce, fontane danzanti, getti coreografici e proiezioni olografiche. Il Circo d’Acqua porta con sé l’esperienza della storica compagnia Medini, da generazioni protagonista del circo italiano, con un tocco innovativo. Lo show propone un linguaggio contemporaneo, elegante e completamente privo di animali, dove l’elemento acquatico è protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Arriva l’Olympic Fringe Festival. Circo, arti di strada e performance. Lo spettacolo anima le piazzeDopo il debutto a Saronno, l’Olympic fringe festival approda a Busto Arsizio: oggi, domani e domenica prossima, le piazze e le strade del centro si...

Ad Arezzo «Il circo sull’acqua», con uno spettacolo tutto nuovo e sempre più magicoArezzo, 4 marzo 2026 – E’ arrivato ad Arezzo «Il circo sull’acqua», con uno spettacolo tutto nuovo e sempre più magico.

ASSURDO: ULTIMO, È VENUTO A SCUOLA DI ILARY E ZIA NICOLE PER FARE UN CONCERTO!

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A Lecce e Bari arriva ABBAdream: il grande tributo agli ABBALo show promette un’esperienza immersiva a 360 gradi, ripercorrendo la storia del gruppo dagli esordi con Waterloo fino alle hit intramontabili come Mamma Mia e Dancing Queen. giornaledipuglia.com

A Bari arriva il Circo d’Acqua: spettacolo tra magia, tecnologia e acrobazieUno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età, che unisce tradizione circense e tecnologia avanzata. Il cuore della scena è una pista con oltre centomila litri d’acqua, trasformata ... giornaledipuglia.com

É un super Bari al San Nicola: arriva il tris con Cuni, servito perfettamente da Dorval. É 3-0 per i biancorossi contro il Modena - facebook.com facebook