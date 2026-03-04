’Fratello Sole Sorella Luna’ prima nazionale al Lyrick Dal film di Zeffirelli nasce lo spettacolo teatrale

Al Lyrick debutta in prima nazionale lo spettacolo teatrale ispirato al film di Zeffirelli, tratto dal classico “Fratello Sole Sorella Luna”. La rappresentazione fa parte della stagione “Non c’è 2 senza” e porta sul palco una nuova interpretazione del celebre film, rivisitandone la drammaturgia originale e coinvolgendo il pubblico in una narrazione che unisce memoria e teatro.

Un classico della memoria collettiva approda a una nuova drammaturgia e fa il suo debutto in prima nazionale al Lyrick nell'ambito della stagione "Non c'è 2 senza. 5": è "Fratello Sole Sorella Luna", spettacolo in scena domani, venerdì e sabato alle 21.15, in una nuova tappa nel dialogo tra linguaggio cinematografico e teatro dal vivo. Il celebre film di Franco Zeffirelli trova nuova forma nella versione teatrale firmata da Angela Demattè, che rilegge la sceneggiatura originale scritta da Zeffirelli insieme a Suso Cecchi D'Amico e Lina Wertmüller. La regia è di Piero Maccarinelli, che restituisce la dimensione umana della storia attraverso...