La rosa di Gaza | quando la poesia diventa testimonianza

La rosa di Gaza è una raccolta che riunisce le testimonianze di dieci giovani donne, tra studentesse, professioniste e madri. Cresciute in un territorio segnato dall’occupazione, queste donne condividono le proprie esperienze di violenza, perdita e sradicamento. Le loro voci rappresentano una narrazione diretta e personale di un contesto complesso, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi.

Un’antologia corale in cui dieci giovanissime poete palestinesi offrono al lettore un ritratto umano e profondo di un popolo sotto assedio La rosa di Gaza raccoglie le voci di dieci giovani donne tra studentesse, professioniste, madri cresciute nell’occupazione e stravolte dalla violenza, dalla perdita, dallo sradicamento. La rosa di Gaza è un progetto etico, politico e letterario. L’obiettivo dichiarato è «resistere all’assedio del silenzio» e costruire «ponti immateriali del dialogo» (p. 7). La raccolta nasce dunque da una concezione militante della poesia, intesa come risposta all’orrore storico di un genocidio in atto, ma resta fondamentale la dimensione collettiva: «la loro poesia è anche una risposta dalle macerie, collettiva, femminile e transgenerazionale» (p. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

'La rosa di Gaza', la vita sotto le bombe nelle poesie di 10 donne palestinesiRaccontare la vita sotto le bombe degli abitanti di Gaza. A farlo, attraverso poesia e prose poetiche, sono dieci donne palestinesi nel volume 'La rosa di Gaza', in uscita il 16 gennaio prossimo per ... ansa.it

Il coraggio delle donne, in guerra e contro la malattia‘La rosa di Gaza’ (Les Flaneurs edizioni) è l'antologia poetica curata da Alessandro Cannavale, Luca Crastolla e Lucia Cupertino, che dà voce a 10 poetesse palestinesi, che vivono nei campi. Un libro ... rainews.it

