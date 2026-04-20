Colleferro Voci che restano – Memoria Testimonianza e impegno civile Un incontro di poesia musica e pittura organizzato dall’Ipia all’Auditorium Fabbrica della Musica

A Colleferro si è svolta la prima edizione di “Voci che restano – Memoria, Testimonianza e impegno civile” nell’Auditorium “Fabbrica della Musica”. L’evento ha previsto un programma di poesia, musica e pittura, organizzato dall’Istituto professionale. Le attività hanno coinvolto artisti e partecipanti, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria attraverso diverse forme di espressione artistica. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando un pubblico numeroso.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – L’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro ha tenuto a battesimo la prima edizione di “Voci che restano – Memoria, Testimonianza ed impegno civile” che si tenuta nella mattinata di Giovedì 16 Aprile 2026, organizzato dall’I.I.S. di Via Gramsci di Valmontone – Istituto Professionale “P. Parodi Delfino” di Colleferro. L’evento, fortemente voluto dalla Dirigente scolastica D.ssa Maria Benedetti e dai docenti dell’Istituto Professionale I.P.I.A. e pianificato dalle Prof.sse Francesca Girolami e Claudia Rossi, è stato patrocinato dal Comune di Colleferro con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Roma – Coordinatore Territoriale Lazio Sud – Dott.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. “Voci che restano – Memoria, Testimonianza e impegno civile”. Un incontro di poesia, musica e pittura organizzato dall’Ipia all’Auditorium “Fabbrica della Musica” Notizie correlate Colleferro. Giornata Internazionale della Donna. Due grandi iniziative del Comune all’Auditorium “Fabbrica della Musica”Cronache Cittadine COLLEFERRO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Colleferro ha organizzato una serie di... Colleferro Scalo. Al piano superiore dell’Auditorium “Fabbrica della Musica” inaugurato lo “Sportello Animali”Cronache Cittadine COLLEFERRO SCALO (Eledina Lorenzon) – Nella mattinata di Sabato 21 Febbraio, al secondo piano dell’Auditorium Fabbrica della... Una raccolta di contenuti Si parla di: Il tallone di Colleferro; Colleferro celebra memoria e coscienza civile con Voci che restano all’Auditorium.