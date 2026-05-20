A tre anni dalle alluvioni | Solo il 35% delle imprese ha chiesto ristori su Sfinge

A tre anni dalle alluvioni, solo il 35% delle 300 imprese associate a Cna ha presentato domanda di ristoro attraverso la piattaforma Sfinge. La maggior parte delle aziende ha deciso di non inoltrare la richiesta, citando la complessità delle procedure e i ritardi nelle risposte come motivi principali. Complessivamente, le imprese hanno richiesto circa 6,15 milioni di euro, di cui il 42% è stato già liquidato. I dati sono stati resi noti in un aggiornamento sulla gestione degli aiuti dopo l’evento calamitoso.

Solo il 35% delle 300 imprese associate a Cna ha presentato domanda tramite la piattaforma Sfinge, "scoraggiato dalla complessità burocratica e dalla lentezza delle procedure", per un importo complessivo richiesto che ammonta a circa 6,15 milioni di euro, di cui ad oggi è stato liquidato il 42%. A tre anni dalle alluvioni del maggio 2023 Cna Ravenna ha fatto il punto, lunedì, sulla ricostruzione del territorio e guardato alle prospettive future. "A tre anni dalle alluvioni del maggio 2023, questo appuntamento – ha detto il direttore generale della Cna di Ravenna, Massimo Mazzavillani – serve non solo al ricordo di quei giorni, delle imprese e persone che hanno visto la loro attività e la loro vita travolta dall’acqua, di chi ha dato aiuto, ma a un bilancio concreto e a una riflessione sulle prospettive future. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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