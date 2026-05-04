A tre anni dalle alluvioni del 2023 il viaggio nei cantieri che sfidano il fango | così Modigliana sta cambiando volto per proteggere il suo futuro
A tre anni dall’alluvione del 2023, le operazioni di consolidamento e miglioramento delle infrastrutture continuano nei cantieri aperti nel territorio. Le opere si concentrano su interventi di protezione delle aree più vulnerabili, con lavori che prevedono la realizzazione di strutture di contenimento e di sistemazioni idrauliche. La Regione e le autorità locali monitorano costantemente l’andamento delle ricostruzioni, che coinvolgono diverse zone del comune.
A tre anni esatti da quel 3 maggio 2023, quando la terra iniziò a scivolare sotto i colpi di una furia meteorologica senza precedenti, la Provincia di Forlì-Cesena è tornata nel cuore ferito della Romagna per fare il punto su una ricostruzione che oggi ha il volto del cemento, del ferro e della.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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