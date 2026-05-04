A tre anni dalle alluvioni del 2023 il viaggio nei cantieri che sfidano il fango | così Modigliana sta cambiando volto per proteggere il suo futuro

A tre anni dall’alluvione del 2023, le operazioni di consolidamento e miglioramento delle infrastrutture continuano nei cantieri aperti nel territorio. Le opere si concentrano su interventi di protezione delle aree più vulnerabili, con lavori che prevedono la realizzazione di strutture di contenimento e di sistemazioni idrauliche. La Regione e le autorità locali monitorano costantemente l’andamento delle ricostruzioni, che coinvolgono diverse zone del comune.