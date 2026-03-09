Incidente nella notte scontro tra auto e monopattino sul lungomare di Bari | grave un giovane

Durante la notte sul lungomare di Bari, un incidente ha coinvolto un'auto e un monopattino. A seguito dello scontro, un giovane di 32 anni che guidava il monopattino è stato trasportato in ospedale con gravissime ferite ed è attualmente in prognosi riservata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

È in prognosi riservata il conducente di un monopattino, un giovane di 32 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte sul lungomare di Bari. Il sinistro si è verificato intorno all'1.30 sul Lungomare Di Crollalanza, in prossimità di Largo Adua, dove per cause ancora in corso di accertamento un monopattino si è scontrato con un’auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del monopattino, soccorso dal personale sanitario del 118 trasportato in ospedale in gravi condizioni: è in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

