I carabinieri lo trovano con un coltello a serramanico

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Imola hanno fermato un giovane di 20 anni proveniente dalla provincia di Caserta. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Complessivamente, nel corso dell’operazione sono state identificate 350 persone e controllati 300 veicoli.

Un 20enne della provincia di Caserta è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Ad intercettarlo sono stati i carabinieri di Imola, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato all'identificazione di 350 persone e 300 veicoli durante i.🔗 Leggi su Casertanews.it

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