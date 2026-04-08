In stazione a Salsomaggiore con un coltello a serramanico di 15 centimetri | 21enne denunciato

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato un giovane di 21 anni, originario dell’Est Europa, dopo averlo trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 15 centimetri. L’episodio si è verificato presso la stazione ferroviaria, dove sono stati effettuati controlli di routine. Dopo le verifiche, il giovane è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di porto di armi.

Nei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 21enne dell’est Europa che, al termine delle verifiche e degli accertamenti svolti, è ritenuto il presunto responsabile di porto di armi o. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Bloccato con un coltello di 20 centimetri vicino ad una banca: denunciato 21enne stranieroL’episodio si è avvenuto nella tarda serata del 25 gennaio durante un servizio preventivo svolto da una pattuglia della Stazione di Sala Baganza... Leggi anche: Al centro commerciale con in tasca un coltello da 17 centimetri: 21enne denunciato Argomenti più discussi: Controlli a Salso: fermato un 23enne irreperibile, tre denunciati per guida in stato di ebbrezza; Si rende irreperibile dopo l'aggressione al pronto soccorso, trovato in giro per Salso: 23enne fermato; Si rende irreperibile dopo l' aggressione al pronto soccorso trovato in giro per Salso | 23enne fermato. Va in stazione per rilassarsi ma spunta un coltello con una lama di 15 centimetri: 21enne denunciato a SalsomaggioreDal finto relax sulla panchina al nervosismo in stazione: i carabinieri disarmano e denunciano un 21enne dell'Est ... gazzettadiparma.it Protezione Civile Salsomaggiore Terme G.Favalesi | Salsomaggiore Terme - facebook.com facebook