A spasso nel cuore della notte con il crack | 22enne arrestato nei guai l' amico

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, i carabinieri della sezione radiomobile di Caserta hanno arrestato un giovane di 22 anni e denunciato un suo amico per detenzione e spaccio di droga. Durante un controllo, gli agenti hanno fermato i due in un'area periferica della città. Nel corso delle operazioni, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti. Il ragazzo arrestato è stato condotto in caserma, mentre l’amico è stato denunciato in stato di libertà. L’attività rientra in un’operazione più ampia di repressione dei reati legati agli stupefacenti.

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Un arresto e una denuncia per spaccio di droga. Questo il bilancio di un servizio di repressione ai reati in materia di stupefacenti eseguito dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta.Nel corso della notte, i militari fermano una Peugeot 208 a bordo della quale ci sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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