A spasso nel cuore della notte con il crack | 22enne arrestato nei guai l' amico

Nella notte, i carabinieri della sezione radiomobile di Caserta hanno arrestato un giovane di 22 anni e denunciato un suo amico per detenzione e spaccio di droga. Durante un controllo, gli agenti hanno fermato i due in un'area periferica della città. Nel corso delle operazioni, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti. Il ragazzo arrestato è stato condotto in caserma, mentre l’amico è stato denunciato in stato di libertà. L’attività rientra in un’operazione più ampia di repressione dei reati legati agli stupefacenti.

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