Spaccio di droga ad Aviano | arrestato un 22enne nei guai altri due giovani

I carabinieri di Aviano hanno arrestato un 22enne e denunciato altri due giovani per spaccio di droga, in un'operazione mirata a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nella zona di Pordenone. L'intervento si è concluso con un arresto e due denunce, evidenziando l'attività delle forze dell'ordine nel territorio.

Un arresto e due denunce per spaccio. È il risultato delle operazioni dei carabinieri della stazione di Aviano allo scopo di contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nella zona di Pordenone. I primi sospetti si sono concentrati su M.A., un 22enne del luogo. Dopo aver raccolto alcuni elementi sulle possibili responsabilità del giovane, i carabinieri hanno ottenuto dalla Procura l’autorizzazione per effettuare una perquisizione domiciliare. Nel corso dell'ispezione, avvenuta nelle prime ore del mattino di lunedì 2 marzo, sono stati trovati 85 grammi di marijuana, un grammo di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale destinato al confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

