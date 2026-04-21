Furto in corso Buenos Aires | deruba turista australiano nel cuore della movida arrestato 22enne

Un turista australiano è stato vittima di un furto nel quartiere di corso Buenos Aires, noto per la sua vita notturna. L'autore del furto, un 22enne, ha tentato di portare via alcuni effetti personali, ma è stato subito individuato e arrestato dalla polizia. Dopo l'intervento, il giovane è stato condotto in questura, dove sono iniziate le procedure di identificazione e accertamenti.

Assalta un turista ma nel giro di poco si ritrova seduto su una volante della polizia in direzione questura. Succede intorno alle 23 di lunedì, quando un australiano di 49 anni è diventato il bersaglio di un ladro in corso Buenos Aires, una delle arterie più frequentate di Milano.La dinamica del.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Milano, si finge poliziotto per derubare un'anziana in corso Buenos Aires: arrestato 32enneUn arresto per truffa aggravata a Milano, dove un cittadino ucraino di 32 anni è stato fermato dopo aver raggirato una donna anziana di 83 anni. Amo corso Buenos Aires: "Qui puoi fare shopping senza ipotecare la casa"Quando è in città facile incontrarlo in zona Lima a fare i selfie per strada e colazione al bar. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sui tetti nella notte come uomini ragno per rubare l'oro rosso: presi due giovani nel Milanese; Genova, inscenano una finta rapina per compierne una vera: arrestati dopo aver rubato contanti e gioielli; Genova inscenano una finta rapina per compierne una vera | arrestati dopo aver rubato contanti e gioielli. Furto in corso Buenos Aires: deruba turista australiano nel cuore della movida, arrestato 22enneAssalta un turista ma nel giro di poco si ritrova seduto su una volante della polizia in direzione questura. Succede intorno alle 23 di lunedì, quando un australiano di 49 anni è diventato il ... milanotoday.it Furti e scippi in corso Buenos Aires: 5 arresti in pochi giorniTre colpi messi a segno in corso Buenos Aires in pochi giorni, tra furti nei negozi e collanine strappate ai passanti. Venerdì pomeriggio due algerini di 21 e 28 anni, armati di coltelli a serramanico ... ilgiorno.it UNA STORIA CHE PARTE DA LONTANO… E ARRIVA FINO AL CUORE DEL MONDO Papa Francesco, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, nasce a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, in una famiglia di origini italiane, precisamente piemontesi Figli facebook Distribuzione di cibo ad Almagro, Buenos Aires. Solo il popolo salva il popolo. x.com