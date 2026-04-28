Lecce 12enne aggredita da un rottweiler | presunta lite con la padrona

Da ildifforme.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce, una ragazza di 12 anni è stata morsa da un cane di razza rottweiler durante un episodio che sarebbe iniziato con una discussione tra la giovane e una ragazza di 15 anni. Dopo il diverbio, il cane ha aggredito la 12enne, provocandole una ferita al polpaccio. La vittima è stata soccorsa e sottoposta a intervento chirurgico.

Una presunta lite tra una 12enne e una 15enne e poi l’attacco improvviso del molossoide alla più piccola, che è stata operata al polpaccio. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica Momenti di paura si sono verificati a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, quandouna giovane di 12 anni è stata aggredita da un rottweiler nella serata di ieri 27 aprile. L’aggressione è stata improvvisa ed è avvenuta per strada, fortunatamente la giovane non si trova in gravi condizioni, ma è stato necessario un intervento chirurgico al polpaccio. Attualmente, lo schock della vittima è molto. A differenza di un caso recente, doveun pitbull ha aggredito la sua padrona che ha tragicamente perso una gamba, quello accaduto ieri sera a Porto Cesareo sembra essere un evento un po’ più intricato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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