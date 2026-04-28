Lecce 12enne aggredita da un rottweiler | presunta lite con la padrona

A Lecce, una ragazza di 12 anni è stata morsa da un cane di razza rottweiler durante un episodio che sarebbe iniziato con una discussione tra la giovane e una ragazza di 15 anni. Dopo il diverbio, il cane ha aggredito la 12enne, provocandole una ferita al polpaccio. La vittima è stata soccorsa e sottoposta a intervento chirurgico.

Una presunta lite tra una 12enne e una 15enne e poi l’attacco improvviso del molossoide alla più piccola, che è stata operata al polpaccio. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica Momenti di paura si sono verificati a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, quandouna giovane di 12 anni è stata aggredita da un rottweiler nella serata di ieri 27 aprile. L’aggressione è stata improvvisa ed è avvenuta per strada, fortunatamente la giovane non si trova in gravi condizioni, ma è stato necessario un intervento chirurgico al polpaccio. Attualmente, lo schock della vittima è molto. A differenza di un caso recente, doveun pitbull ha aggredito la sua padrona che ha tragicamente perso una gamba, quello accaduto ieri sera a Porto Cesareo sembra essere un evento un po’ più intricato.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lecce, 12enne aggredita da un rottweiler: presunta lite con la padrona Notizie correlate Pisa, 12enne aggredita da una coetanea nei bagni della scuola: si indaga sui motiviIl fatto si è verificato intorno alle 10, mentre era in corso l'ora di educazione fisica in palestra. Leggi anche: La lite e poi l'aggressione con le forbici: 12enne ferisce una coetanea a scuola Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Lecce, 12enne nascosto sotto il letto chiama i carabinieri: Venite, papà picchia mamma; Papà picchia mamma, coraggioso 12enne chiama i Carabinieri ed evita una tragedia. Azzannata ad una gamba per strada da un rottweiler, 12enne finisce in ospedalePorto Cesareo – Ragazza azzannata ad una gamba per strada da un rottweiler, finisce in ospedale. Sotto choc per lo spavento, oltre alle ferite riportate, una 12enne di Porto Cesareo è infatti ricovera ... corrieresalentino.it Bambina di 12 anni aggredita in strada da un rottweiler dopo lite con la proprietaria: è in ospedaleÈ accaduto ieri sera a Porto Cesareo (Lecce). Le immagini delle telecamere di sorveglianza serviranno a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto tra le ... bari.repubblica.it Lecce, “Tuttiallopera”: al Castromediano la mostra del laboratorio Centro di Salute Mentale https://www.antennasud.com/lecce-tuttiallopera-al-castromediano-la-mostra-del-laboratorio-csm/ - facebook.com facebook La Procura di Lecce ha accolto l'istanza della famiglia di Roberta Martucci, la 28enne salentina scomparsa nel nulla il 20 agosto del 1999 da Torre San Giovanni, marina di Ugento, di accesso ai vecchi fascicoli d'indagine sulla scomparsa. #ANSA x.com