Gravi ferite alle mani aggredita da un cane | volontaria in ospedale

Viareggio, 23 marzo 2026 – Da 15 anni si prende cura di cani abbandonati o malati. Porta loro da mangiare e li accudisce. Nei giorni scorsi però una volontaria è stata improvvisamente aggredita da uno di questi cani. E ora è ricoverata all’ospedale Versilia dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico durato cinque ore e mirato a ricomporre le ferite a una mano dilaniata dai morsi dell’animale. L’uomo venne operato all’ospedale Versilia cinque anni fa L’aggressione è avvenuta all’interno del canile comunale ai Macelli, dove la volontaria era andata come fa ogni giorno per portare da mangiare. “Sono animali docili, buoni, non c’è da avere paura”, ha sempre detto a chi le diceva di stare attenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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