A Roma un posto auto costa come una casa | l’annuncio con il prezzo record nella zona di Piazza Navona diventa virale

A Roma, un annuncio di vendita ha attirato l’attenzione sui social per il prezzo richiesto: un posto auto nel centro storico, vicino a Piazza Navona, viene proposto a una cifra paragonabile a quella di una casa. L’annuncio è diventato virale a causa dell’importo esposto e della posizione privilegiata. La cifra richiesta ha generato numerosi commenti e discussioni tra gli utenti, evidenziando il valore elevato degli spazi in quella zona della capitale.

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