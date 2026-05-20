A Roma un posto auto costa come una casa | l’annuncio con il prezzo record nella zona di Piazza Navona diventa virale
A Roma, un annuncio di vendita ha attirato l’attenzione sui social per il prezzo richiesto: un posto auto nel centro storico, vicino a Piazza Navona, viene proposto a una cifra paragonabile a quella di una casa. L’annuncio è diventato virale a causa dell’importo esposto e della posizione privilegiata. La cifra richiesta ha generato numerosi commenti e discussioni tra gli utenti, evidenziando il valore elevato degli spazi in quella zona della capitale.
Nel pieno centro di Roma, dove anche pochi metri quadrati possono diventare un lusso, c’è un annuncio immobiliare comparso in rete che ha acceso in breve la curiosità dei social: un posto auto in vendita a una cifra da capogiro nella zona di Piazza Navona. Il caso è diventato virale perché racconta, con un’immagine semplice e paradossale, quanto possa pesare la scarsità di spazio nel centro storico della Città Eterna. A colpire gli internauti, infatti, non è stato tanto il fatto che il prezzo sia alto, ma piuttosto il fatto che sia paragonabile a quello di una casa intera. Roma: il posto auto da 260mila euro in vendita vicino Piazza Navona. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it
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