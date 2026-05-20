A Roma un posto auto costa come una casa | l’annuncio con il prezzo record nella zona di Piazza Navona diventa virale

Da funweek.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un annuncio di vendita ha attirato l’attenzione sui social per il prezzo richiesto: un posto auto nel centro storico, vicino a Piazza Navona, viene proposto a una cifra paragonabile a quella di una casa. L’annuncio è diventato virale a causa dell’importo esposto e della posizione privilegiata. La cifra richiesta ha generato numerosi commenti e discussioni tra gli utenti, evidenziando il valore elevato degli spazi in quella zona della capitale.

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Nel pieno centro di Roma, dove anche pochi metri quadrati possono diventare un lusso, c’è un annuncio immobiliare comparso in rete che ha acceso in breve la curiosità dei social: un posto auto in vendita a una cifra da capogiro nella zona di Piazza Navona. Il caso è diventato virale perché racconta, con un’immagine semplice e paradossale, quanto possa pesare la scarsità di spazio nel centro storico della Città Eterna. A colpire gli internauti, infatti, non è stato tanto il fatto che il prezzo sia alto, ma piuttosto il fatto che sia paragonabile a quello di una casa intera. Roma: il posto auto da 260mila euro in vendita vicino Piazza Navona. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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