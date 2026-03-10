La casa di Lucio Dalla a Roma diventa un b&b | quanto costa soggiornare una notte

La casa di Lucio Dalla a Roma, situata nel quartiere di Trastevere, è stata trasformata in un bed and breakfast. La struttura offre la possibilità di soggiornare per una notte, con tariffe che variano a seconda delle camere e dei servizi inclusi. La conversione dell’immobile in struttura ricettiva ha attirato l’attenzione di chi desidera vivere un’esperienza legata alla figura del cantautore.

La casa di Roma di Lucio Dalla diventa un bed and breakfast nel cuore di Trastevere: quanto costa soggiornare nella struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gene Hackman, ad un anno dalla morte in vendita la sua casa di Santa Fe. Ecco quanto costaA un anno dalla scomparsa di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, la loro storica residenza di Santa Fe è stata ufficialmente messa in vendita. In questo hotel da sogno puoi soggiornare a 1 euro a notte, ma a una (stranissima) condizioneUn hotel propone un soggiorno a un prezzo simbolico: dietro l’offerta si nasconde una regola insolita. Vicolo del Buco a Trastevere - la casa romana di Lucio Dalla Aggiornamenti e notizie su Lucio Dalla Temi più discussi: Ci vediamo da Lucio dalla casa di Lucio Dalla; Stasera su Rai2, un compleanno speciale per Lucio Dalla; e ricomincia il canto - Fondazione Lucio Dalla; A casa di Lucio Dalla, tra la gloria di ieri e il triste panorama di oggi. A casa di Lucio Dalla, tra la gloria di ieri e il triste panorama di oggiMultischermo / Su RaiPlay è disponibile Ci vediamo da Lucio, diretto da Cristiano D'Alisera con la conduzione di Elenoire Casalegno, l’omaggio al cantautore ... repubblica.it Su Raidue Ci vediamo da Lucio per celebrare il genio di DallaBOLOGNA - Martedì 3 marzo va in onda su Rai 2 in seconda serata il programma tv Ci vediamo da Lucio, condotto da Elenoire Casalegno, nell’ambito della ... lopinionista.it Quotidiano Nazionale. . “Un pomeriggio surreale a casa di Lucio Dalla” Durante la serata in ricordo di Lucio Dalla, Paola Iezzi ricorda con emozione quell’incontro magico a Bologna: la semplicità di un genio che voleva conoscere “queste due ragazze”, l’art - facebook.com facebook Samuele Bersani: «Sono molto timido, abito a Bologna da 35 anni ma non mi citano mai tra i cantanti della città. Canzone con Lucio Dalla nacque dal dolore per un amore finito» x.com