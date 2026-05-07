In occasione della Festa della Mamma, si riflette sul ruolo delle donne nel settore del trasporto pubblico. Sempre più donne scelgono di lavorare come conducenti e operatrici, assumendo ruoli di responsabilità e autonomia. Queste scelte professionali contribuiscono a modificare la composizione del personale e a promuovere una maggiore presenza femminile in un settore tradizionalmente maschile. La ricorrenza invita a osservare da vicino queste dinamiche.

La Festa della Mamma è una di quelle ricorrenze che invitano a prendersi un momento e guardare le cose da vicino. Non con la retorica dei grandi gesti, ma con la curiosità di chi vuole capire davvero cosa muove le giornate delle donne come ad esempio le scelte concrete, quelle che si ripetono ogni mattina e che, messe insieme, costruiscono una vita. Una di queste scelte, spesso sottovalutata, è la mobilità. Come ci si sposta ogni giorno non è un dettaglio. Per una mamma, corrisponde a decidere come usare il tempo, come organizzare gli spostamenti dei figli, come arrivare alla sera senza aver lasciato troppo per strada. E quando questa scelta funziona bene – soprattutto se è semplice, affidabile e sicura – cambia molto nella qualità dell’intera giornata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sicurezza, autonomia, lavoro: le donne che scelgono (e guidano) il trasporto pubblico

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