Sciopero 1° maggio 2026 a Milano | il trasporto locale non aderisce gli orari di metro bus e tram

L’1 maggio 2026 si svolgerà uno sciopero nazionale che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato, in occasione della Festa dei Lavoratori. A Milano, tuttavia, il trasporto pubblico locale non parteciperà alla protesta e funzionerà secondo gli orari usuali. Sono previsti possibili disagi per chi si sposta con metro, bus e tram, anche se le corse continueranno regolarmente.

L'1 Maggio 2026, Festa dei Lavoratori, vedrà uno sciopero nazionale che riguarderà sia il settore pubblico che privato. A Milano non ci saranno ripercussioni sui trasporti, ma gli orari - proprio in occasione della Festa - saranno ridotti. Alcuni mezzi di superficie potrebbero subire variazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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