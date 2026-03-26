A Roma esiste una basilica ‘a due piani’ | sono due chiese ma è lo stesso luogo Dove si trova

A Roma si trova una basilica composta da due piani sovrapposti, una struttura che unisce due chiese diverse nello stesso edificio. La presenza di questa chiesa a due livelli rappresenta una particolarità tra le tante chiese della città. La costruzione ospita due ambienti religiosi distinti, collocati uno sopra l’altro, e fa parte di un complesso che integra epoche diverse.

Tra le mille chiese di Roma c’è anche una basilica “ a due piani ” che sembra sfidare il tempo e la logica: un luogo unico nel quale convivono due chiese sovrapposte, appartenenti a epoche diverse ma parte dello stesso complesso. È una di quelle meraviglie nascoste della città, dove la stratificazione storica si trasforma in esperienza concreta e sorprendente per chi decide di scoprirla. Ma dove si trova questa chiesa “doppia”? LEGGI ANCHE: Gli Asburgo e l’Europa dell’arte: la visione di Jonathan Fine sulla mostra di Roma Roma: il viaggio nella basilica “a due piani”. Due chiese, un’unica storia. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Roma, la Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, situata sul colle Oppio, non lontano dalle antiche Terme di Traiano, è davvero speciale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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