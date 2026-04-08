A 30 km da Roma esiste il secondo abisso allagato più profondo al mondo | dove si trova

A circa 30 chilometri da Roma si trova il secondo abisso allagato più profondo al mondo. Questa cavità naturale, situata nella campagna laziale, presenta pareti rocciose che si estendono in profondità e un bacino di acqua che la riempie quasi completamente. La sua posizione e le sue caratteristiche attraggono ricercatori e appassionati di geologia, curiosi di esplorare questo luogo ancora poco battuto dal turismo.

A pochi chilometri da Roma, immerso nel silenzio della campagna laziale, si nasconde un luogo sorprendente e ancora poco conosciuto: si tratta di una cavità naturale straordinaria, capace di affascinare studiosi e curiosi, dato che si tratta di un profondo abisso allagato al mondo. A soli 30 chilometri dalla Capitale, è un luogo particolare che custodisce un mistero ancora irrisolto. LEGGI ANCHE: La Milano Design Week secondo Patrick Abbattista: «Un grande momento culturale» Il Pozzo del Merro: un abisso profondo a due passi da Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il protagonista di questa storia è il Pozzo del Merro, una dolina carsica situata nel territorio di Sant’Angelo Romano, all’interno della Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca. 🔗 Leggi su Funweek.it

A Roma c’è il centro commerciale più antico del mondo: dove si trovaLa città di Roma custodisce il centro commerciale più antico del mondo, anche se è piuttosto diverso da come lo immaginiamo oggi.

Dove si trova il tunnel stradale più lungo del mondo e perché al suo interno c’è un gioco di luciIl tunnel di Lærdal, con i suoi 24,5 chilometri è il più lungo al mondo: collega le città di Aurland e Lærdal con ventilazione, controlli e luci...

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Roma, limite velocità a 30 km/h: al via da domani nel centro storicoDa domani giovedì 15 gennaio si inaugura la zona 30 nel centro storico di Roma, all'interno della Ztl. Ieri è stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. tg24.sky.it

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