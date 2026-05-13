Braccio di ferro di Vicinanza a Castellammare | Rimarrò sindaco fino all' ultimo minuto

Durante una conferenza stampa nel municipio di Castellammare di Stabia, il sindaco ha dichiarato che continuerà a ricoprire la carica fino all'ultimo minuto possibile. La dichiarazione è arrivata in risposta al segretario regionale di un partito politico, in un contesto di tensione tra le parti. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo a eventuali cambiamenti o dimissioni imminenti, e il sindaco ha ribadito la volontà di mantenere l’incarico fino alla fine del mandato.

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"Resto qui, nella funzione di sindaco di Castellammare di Stabia, fino all'ultimo minuto possibile". E' la risposta che Luigi Vicinanza, in una conferenza stampa convocata questa mattina nella sala consiliare del Municipio, ha dato al segretario regionale del Partito democratico, Piero De Luca.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vicinanza: “Sarò sindaco di Castellammare fino all’ultimo minuto”Tempo di lettura: 2 minuti“Resto qui, nella funzione di sindaco di Castellammare di Stabia, fino all’ultimo minuto possibile”. Bocciofila chiusa, braccio di ferro tra consiglio direttivo e sindacoCaos bocciofila a Loiano: a parlare ora i membri del Consiglio Direttivo, in carica dal 2021. Temi più discussi: Giustizia, ancora tensioni. Braccio di ferro tra Forza Italia e Lega sulle deleghe di Delmastro; Dazi Ue-Usa, accordo tra istituzioni europee rimandato al 19 maggio; 4 di sera: Braccio di ferro nello stretto di Hormuz Video; Il braccio di ferro sulla discarica: Stravolta la classifica dei siti per logiche di colore politico. Homelander contro gli eroi del MCU in un contest di braccio di ferro. reddit Dopo un lungo braccio di ferro, alla fine Balboni avrà tutto il controllo delle carceri. x.com Il braccio di ferro atomico: lo stallo tra Washington e Teheran e la minaccia di sequestro dell'uranioLa diplomazia internazionale attraversa uno dei suoi momenti più bui, segnato da uno stallo totale che sembra allontanare definitivamente ... dailyexpress.it Braccio di ferro derbyLa Prefettura sposta la gara a lunedì alle 20.45 (in deroga allo stop alle notturne). La Lega invoca il Tar: «Ritirino il provvedimento di rinvio o ci tuteleremo in ogni opportuna sede» ... ilromanista.eu