A Loiano si è acceso un acceso confronto tra il consiglio direttivo della bocciofila, in carica dal 2021, e il sindaco. La bocciofila, di proprietà comunale, è al centro di questa disputa, che coinvolge le decisioni sulla gestione dell’immobile e la sua chiusura. I membri del consiglio hanno espresso la loro posizione, mentre il primo cittadino non ha ancora commentato pubblicamente.

Caos bocciofila a Loiano: a parlare ora i membri del Consiglio Direttivo, in carica dal 2021. "La Bocciofila è un immobile di proprietà del Comune. Quando il nostro Consiglio Direttivo si è insediato la struttura era già rimasta chiusa per circa due anni, prima a causa della pandemia e poi per altre ragioni - spiegano -. Nel corso della nostra gestione siamo venuti a conoscenza di un elemento tutt’altro che secondario: lo stabile risultava privo del Certificato di Prevenzione Incendi ed era stato segnalato dallo stesso Ufficio Tecnico comunale ai Vigili del Fuoco già dal 2013. Una circostanza della quale, al momento del nostro insediamento, nessuno aveva ritenuto opportuno informarci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bocciofila chiusa, braccio di ferro tra consiglio direttivo e sindaco

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