Dal 19 al 22 marzo nel cuore del Chianti Classico si svolge l'evento Chianti Walk & Taste, che combina escursioni a piedi tra castelli e cantine di pregio con degustazioni di vini locali. L'iniziativa offre l'opportunità di esplorare il territorio attraverso passeggiate e di assaporare i prodotti enogastronomici della zona, coinvolgendo appassionati di sport e gastronomia in un weekend dedicato alla scoperta del Chianti.

Dalle visite ai castelli che ospitano alcune delle cantine eccellenti, alla Chianti Walk & Taste, dal 19 al 22 marzo l’appuntamento è nel cuore del Chianti Classico, per ritagliarsi un weekend di benessere per il corpo e il palato.. Il Chianti Ultra Trail by UTMB si conferma l’occasione ideale per conoscere e “assaggiare” questo angolo di Toscana famoso in tutto il mondo.. Il Chianti Ultra Trail by UTMB è uno degli appuntamenti più attesi nel panorama del trail running mondiale. Questo evento, che “invade” i territori di produzione di uno dei vini più famosi al mondo, non può che essere anche l’occasione imperdibile per lasciarsi accompagnare lungo un percorso di scoperta del gusto, della storia e di leggende che nascono in questo angolo di toscana. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Chianti Walk & Taste. Sport e degustazioni nel territorio del Chianti Classico

Articoli correlati

Una domenica speciale nel Chianti con la gara podistica “Boar To Run” insieme ai giovani della Nuova Polisportiva ChiantiCaro podismo nel Chianti, guarda chi si rivede! Torna a far battere i cuori per la passione sportiva legata alla corsa, una tradizione che le colline...

Chianti Classico Collection: "Aumento del valore e mercati in crescita"Il Chianti Classico si svela alla Stazione Leopolda di Firenze e tira le somme dell’andamento dei mercati nel 2025 e per ciò che riguarda l’ultima...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chianti Walk

Chianti Ultra Trail, in 1800 tra vigneti e castelli. Un weekend di eventi tra sport e gustoRadda in Chianti, 22 marzo 2022_Castelli medievali, vigneti a perdita d’occhio, colline verdi e strade bianche che aprono la vista su panoramici unici al mondo: sono questi gli ingredienti che rendono ... corrieredellosport.it

Chianti Castles da record per Mizuno, Delli Zotti e Meek nella 73KM di Chianti UltraPer un lungo weekend Radda in Chianti si è trasformata nell’ombelico del mondo con il Chianti Ultra Trail: 45 nazioni partecipanti e tutta l’Italia rappresentata dagli oltre duemila atleti che hanno ... sportmediaset.mediaset.it