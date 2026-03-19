Jannik Sinner si trova attualmente al secondo posto nella ATP Race, una classifica che raccoglie i risultati ottenuti durante questa stagione. La posizione di Sinner dipende dai punti accumulati nelle ultime competizioni e la classifica potrebbe cambiare a seguito degli incontri di Miami. Carlos Alcaraz è il primo nella graduatoria, ma la distanza tra i due può variare con i prossimi tornei.

Jannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corsa. Il fuoriclasse altoatesino ha conquistato 1.900 punti nei tre tornei già conclusi a cui ha preso parte: 1.000 per il trionfo al Masters 1000 di Indian Wells, 800 per la semifinale agli Australian Open (sconfitta contro il serbo Novak Djokovic) e 100 per i quarti di finale all’ATP 500 di Doha (ko contro il ceco Jakub Mensik). A questi si aggiungono i 10 già certi per il secondo turno del Masters 1000 di Miami, dove esordirà nella giornata di sabato, per un totale di 1.910 punti all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner avvicina Carlos Alcaraz nella ATP Race: la nuova classifica e come può cambiare a Miami

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