Il ristorante stellato più economico al mondo si trova a Singapore e offre piatti da poco più di 6 euro

A Singapore si trova il ristorante stellato più economico al mondo, con piatti che costano poco più di 6 euro. Questa struttura ha ottenuto una stella Michelin e rappresenta un esempio di alta cucina accessibile. Il ristorante è nato con l’obiettivo di proporre esperienze gastronomiche di livello a prezzi contenuti. La sua apertura ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

Sapete che a Singapore esiste un ristorante stellato che offre piatti da poco più di 6 euro? Ecco qual è e come è nato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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