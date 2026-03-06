Riapre Keukenhof il parco di tulipani più grande al mondo e uno dei più belli d'Europa
Il parco di tulipani più grande al mondo, Keukenhof, riapre il 19 marzo. Ogni anno, i suoi giardini attirano centinaia di migliaia di visitatori che possono ammirare un vasto spettacolo di fiori in piena fioritura. La struttura si estende su una vasta area dedicata alla coltivazione e alla presentazione di milioni di tulipani e altri bulbi.
