A Pisa la Festa di Maggio per la sensibilizzazione sulla sclerosi multipla
A Pisa si è svolta la Festa di Maggio, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla. La manifestazione ha coinvolto diverse attività e momenti di incontro, con l’obiettivo di informare e raccogliere fondi per la ricerca e il supporto alle persone colpite. Durante il pomeriggio, sono state organizzate iniziative aperte al pubblico, con l’intento di promuovere la conoscenza della malattia e di favorire un senso di solidarietà tra i partecipanti.
Un pomeriggio all'insegna della solidarietà, della condivisione e della sensibilizzazione sul tema della salute. Sabato 23 maggio, dalle 16 alle 19, si terrà a Pisa la ‘Festa di Maggio della Sclerosi Multipla e patologie correlate’.L'evento è organizzato dalla Sezione di Pisa dell’AISM. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sullo stesso argomento
Telese, convegno sulla sclerosi multipla e riabilitazione centrata sul pazienteSabato 16 maggio 2026 la Sala Goccioloni delle Terme di Telese ospiterà un evento formativo ECM dal titolo “Sclerosi Multipla – La Centralità del...
Ricerca sulla sclerosi multipla, il 7 e l'8 marzo anche a Palermo torna GardensiaPromossa da AISM, Gardensia si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a conferma del valore civile e sociale di un’iniziativa...
Sant’Ubaldo, da venerdì a domenica la 47esima edizione della festa alle Piagge Gli eventi in programma fino al 31 maggio e le modifiche a sosta e viabilità comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com
Archivio Storico Federighi, via Novacchio 23 Pisa 16 maggio 2026 Riunione di coordinamento per la partecipazione dell'Archivio alla FESTA DEL VOLO a Vinci domenica 17 maggio 2026 - Facebook facebook
Settimana extra in Italia (31 maggio–7 giugno) — dove dovrei andare? reddit
Noi e le altre, al via la festa delle lettrici della Casa della DonnaPisa, mercoledì 13 maggio - Sabato 23 maggio la Casa della Donna apre le sue porte per l’ottava edizione della Festa delle lettrici, appuntamento ormai consolidato per la città e dedicato quest’anno a ... lanazione.it
Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggioL’Italia si prepara a festeggiare il 1°maggio. Anche quest’anno per la Festa del Lavoro in tutto il Paese sono stati organizzati concerti, eventi, cortei e manifestazioni. Da Roma a Milano, ecco gli ... tg24.sky.it