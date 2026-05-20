A Pisa la Festa di Maggio per la sensibilizzazione sulla sclerosi multipla

A Pisa si è svolta la Festa di Maggio, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla. La manifestazione ha coinvolto diverse attività e momenti di incontro, con l’obiettivo di informare e raccogliere fondi per la ricerca e il supporto alle persone colpite. Durante il pomeriggio, sono state organizzate iniziative aperte al pubblico, con l’intento di promuovere la conoscenza della malattia e di favorire un senso di solidarietà tra i partecipanti.

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