Ricerca sulla sclerosi multipla il 7 e l' 8 marzo anche a Palermo torna Gardensia

Il 7 e l’8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione Provinciale di Palermo, sarà presente nelle piazze della città e della provincia con Gardensia, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, all’informazione e alla raccolta fondi sulla sclerosi multipla. L’evento coinvolgerà diverse location pubbliche e mira a coinvolgere la comunità locale.

Promossa da AISM, Gardensia si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a conferma del valore civile e sociale di un'iniziativa riconosciuta e attesa, che da anni unisce partecipazione, solidarietà e responsabilità collettiva. Le due piante, gardenia e ortensia, in un'unione simbolica, rappresentano il legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla, che le colpisce con una frequenza doppia rispetto agli uomini. La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che in Italia coinvolge oltre 144 mila persone, manifestandosi prevalentemente in età giovane, in una fase della vita ricca di progetti personali e professionali.