ATP Montecarlo 2026 Matteo Arnaldi esce all’esordio nel main draw

Matteo Arnaldi è stato eliminato all'esordio nel tabellone principale dell’ATP di Montecarlo 2026. Dopo aver perso nell'ultimo turno delle qualificazioni, è stato ripescato come lucky loser e ha affrontato il suo primo match nel torneo, ma è uscito di scena. La partecipazione al main draw si è conclusa in questa fase iniziale per il tennista italiano.

Matteo Arnaldi, dopo essere uscito nell’ultimo turno delle qualificazioni ed essere stato ripescato come lucky loser, viene eliminato all’esordio nel main draw dell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro cede al qualificato cileno Cristian Garin, che si impone con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e mezza ed al secondo turno affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding. Nel primo set arrivano tre break nei primi tre game, ed il sudamericano si porta in vantaggio sul 2-1 prima di confermare lo strappo e portarsi sul 3-1. Arnaldi resta in scia all’avversario fino al 2-3, ma il finale di set è ancora di marca cilena, con Garin che strappa ancora il servizio all’azzurro, a quindici nel settimo game, per poi andare ad incamerare la frazione al terzo set point sul 6-2 in quaranta minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, Matteo Arnaldi esce all’esordio nel main draw WTA Hobart 2026, Elisabetta Cocciaretto vince all’esordio nel main draw ed avanza agli ottavi di finaleProsegue il percorso netto di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Hobart, in Australia: l’azzurra, dopo aver superato il tabellone cadetto, vince... ATP Miami 2026, Matteo Arnaldi esce al primo turno contro il kazako Alexander ShevchenkoIl ritardo per pioggia prima, poi la sospensione per oscurità, infine il cambio di campo e la conclusione: il match tra l’azzurro Matteo Arnaldi ed... Temi più discussi: Monte-Carlo, Arnaldi ripescato come lucky loser; Matteo Arnaldi si arrende a Muller in un match folle nelle qualificazioni a Montecarlo, ma viene ripescato come lucky loser; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP. ATP Montecarlo: crisi senza fine per Arnaldi, Garin lo incarta e si regala ZverevProsegue il momento complicato di Matteo Arnaldi, che perde anche al primo turno a Montecarlo con Cristian Garin dopo il ripescaggio come lucky loser ... ubitennis.com DIRETTA ATP MONTECARLO 2026 | Cobolli Comesana streaming video tv: Arnaldi in campo contro Garin (6 aprile)Diretta ATP Montecarlo 2026 Cobolli Comesana streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile: orario e risultato live per il primo turno, gioca anche Arnaldi. ilsussidiario.net Matteo Arnaldi ripescato a Monte-Carlo! Nonostante la sconfitta nelle qualificazioni contro Muller, l'azzurro entra nel main draw del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 come lucky loser. Al primo turno, lunedì 6 aprile, sfiderà il cileno Cristian Garin. In caso facebook Definiti gli accoppiamenti con i giocatori provenienti dalle qualificazioni al '1000' di Monte-Carlo! Flavio Cobolli esordirà contro Francisco Comesaña. Per Matteo Berrettini, invece, il primo avversario sarà il lucky loser Roberto Bautista Agut. Matteo Arnaldi, x.com