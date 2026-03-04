Indian Wells super Maestrelli | vince e vola nel main draw

A Indian Wells, Francesco Maestrelli ha ottenuto una vittoria importante nelle qualificazioni, assicurandosi un posto nel main draw del torneo. Dopo aver superato con successo le sfide preliminari, il giovane tennista italiano si prepara ora a disputare le partite della fase principale. La sua performance dimostra un progresso significativo nel percorso di qualificazione.

Francesco Maestrelli conferma il suo ottimo momento di forma e supera le qualificazioni a Indian Wells: ora tocca al primo turno Non era scontato e non era semplice in un torneo importante come Indian Wells: un ottimo Francesco Maestrelli arricchisce il gruppo di italiani nell’Atp 1000 di inizio marzo. Dopo le buone sensazioni e lo score in continua salita agli Australian Open, si è confermato raggiungendo il main draw anche in questo caso. Eppure, i pronostici non lo davano proprio tra i favoriti, un po’ per sfiducia sulla sua continuità, un po’ perché c’erano altri avversari di valore che volevano centrare il tabellone principale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

ATP Indian Wells 2026, Francesco Maestrelli supera le qualificazioni ed accede al main draw!Nel primo set l’azzurro si cava d’impaccio da una situazione davvero complicata dopo essere costretto ad inseguire dal break subito nel quinto game,...

