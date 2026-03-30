Gonne a ruota e rock’n’roll | a Milano arriva Grease il musical Date e biglietti

Dal 9 al 19 aprile, al Teatro Repower di Milano, si svolgerà la rappresentazione di

Dal 9 al 19 aprile al Teatro Repower fa il suo grande ritorno ‘Grease’, il musical più famoso al mondo che negli anni è diventato un simbolo di libertà. Prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, lo spetacolo riparte come immancabile appuntamento nella stagione del Teatro Repower di Assago, i suoi colori e il suo inconfondibile ritmo rock’n’roll. ‘Grease’ si conferma come molto più di un semplice spettacolo: è un fenomeno di costume pop capace di rinnovarsi e di parlare direttamente al cuore delle nuove generazioni. Al centro della scena, oltre alle gonne a ruota e ai giubbotti di pelle, riecheggia un messaggio profondamente attuale: il valore dell’amicizia e l'importanza di trovare il proprio posto nel mondo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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