Gonne a ruota e rock’n’roll | a Milano arriva Grease il musical Date orari e biglietti

Dal 9 al 19 aprile al Teatro Repower di Milano sarà in scena 'Grease', il musical noto a livello internazionale. La rappresentazione si svolgerà in orario serale e i biglietti sono in vendita presso i punti autorizzati. La produzione torna in città per un ciclo di spettacoli che ripropone le canzoni e le scene più celebri dello spettacolo.

Dal 9 al 19 aprile al Teatro Repower fa il suo grande ritorno ‘Grease’, il musical più famoso al mondo che negli anni è diventato un simbolo di libertà. Prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, lo spetacolo riparte come immancabile appuntamento nella stagione del Teatro Repower di Assago, i suoi colori e il suo inconfondibile ritmo rock’n’roll. ‘Grease’ si conferma come molto più di un semplice spettacolo: è un fenomeno di costume pop capace di rinnovarsi e di parlare direttamente al cuore delle nuove generazioni. Al centro della scena, oltre alle gonne a ruota e ai giubbotti di pelle, riecheggia un messaggio profondamente attuale: il valore dell’amicizia e l'importanza di trovare il proprio posto nel mondo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Gonne a ruota e rock’n’roll: a Milano arriva Grease, il musical. Date, orari e biglietti Articoli correlati Grease torna a Milano: il musical cult di Marconi accende il Teatro RepowerGrease 2024 – foto credit Giulia MarangoniGrease, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey diretto da Saverio Marconi, torna al Teatro Repower dal 9... Leggi anche: Topo Gigio il Musical 2026: date, cast, biglietti e debutto del “Strapazzami di coccole tour” Tutti gli aggiornamenti su Gonne a ruota e rock'n'roll a Milano... Temi più discussi: La coppia perfetta: polo + maxi gonna; Il cardigan è (di nuovo) protagonista: i look di tendenza da sfilate e Street style; Grease, musical con la Compagnia della Rancia; Il ritorno di ‘Grease’ al Teatro Repower di Assago dal 9 al 19 aprile. Le gonne midi quest’inverno si abbinano con gli stivali alti: 4 combo di tendenza da provare quando fa freddoLe gonne longuette a tubo o a ruota si possono indossare anche con gli stivali alti? Come si abbinano? Ecco una serie di look a cui ispirarsi per gli abbinamenti di tendenza e le combo tra stivali e ... fanpage.it Sabrina Ferilli e la gonna lunga a ruota che diventa capo furbissimo per i look di primaveraPerfetta per accompagnare i primi giorni di primavera, la longuette a ruota torna protagonista del guardaroba primaverile ... elle.com Tailleur essenziali, abiti in pizzo e gonne a quadri x.com Un periodo che non smette di affascinare la moda, sospeso tra look rigorosi e al contempo sensuali. In questo contesto le Maison fanno rivivere le gonne che hanno segnato l'epoca, interpretate con un occhio attuale. - facebook.com facebook