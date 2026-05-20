A Milano presto ci saranno 30°C ma l' estate anticipata non durerà

Da milanotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si prevede un aumento delle temperature nei prossimi giorni, con massimi che supereranno i 30°C e giornate caratterizzate da sole intenso. Le temperature saranno superiori alla media stagionale, secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo. Questa fase di caldo anticipato durerà pochi giorni, senza estendersi a un periodo prolungato. La città si prepara a vivere un breve assaggio di estate con condizioni climatiche inusuali per il periodo.

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Temperature oltre i 30°C e sole. Tanto sole. È quello che succederà nei prossimi giorni a Milano. Giornate di caldo estivo fuori stagione, con temperature ben superiori alla media, come prevedono i meteorologi di 3Bmeteo.Sarà una vera e propria ondata di caldo estivo. “Il tempo si manterrà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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