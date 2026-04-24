A Milano farà ancora caldo come in estate ma non durerà tanto

A Milano si prevede un incremento delle temperature che riporterà condizioni calde, simili a quelle estive, anche se solo per un breve periodo. Le temperature, che sono state frizzanti negli ultimi giorni, torneranno a salire, portando giornate caratterizzate da un clima più caldo. Questa ondata di calore si manterrà per un tempo limitato, prima di tornare a condizioni più fresche.

Dopo le temperature frizzanti di questi giorni a Milano farà di nuovo caldo. Caldo vero, quasi come in estate. Le temperature saliranno oltre quota 25°C. Ma non è una situazione destinata a durare, stando alle previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo.“Durante il weekend del 25 aprile l'anticiclone.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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