A Milano fa caldo quasi come in estate | fino a quando durerà
A Milano sta facendo caldo, con temperature che superano i 25 gradi, portando un’atmosfera quasi estiva. Le giornate sono caratterizzate da sole e cielo sereno, e il clima si mantiene stabile da diversi giorni. Le previsioni indicano che questa situazione potrebbe continuare nelle prossime settimane, senza segnali di un cambiamento imminente. Le temperature elevate stanno attirando molte persone all’aperto e modificando le abitudini quotidiane.
Sole e temperature dal sapore estivo (con massime ben oltre i 25°). È quello che sta succedendo in questi giorni a Milano. Un anticipo di estate a inizio primavera. La situazione, tuttavia, non è destinata a durare, come prevedono i meteorologi di 3Bmeteo.Perché fa così caldo a Milano“Il robusto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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