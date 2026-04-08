A Milano fa caldo quasi come in estate | fino a quando durerà

A Milano sta facendo caldo, con temperature che superano i 25 gradi, portando un’atmosfera quasi estiva. Le giornate sono caratterizzate da sole e cielo sereno, e il clima si mantiene stabile da diversi giorni. Le previsioni indicano che questa situazione potrebbe continuare nelle prossime settimane, senza segnali di un cambiamento imminente. Le temperature elevate stanno attirando molte persone all’aperto e modificando le abitudini quotidiane.