A Milano, venerdì sera, una piccola fila si forma davanti a un locale in via Corelli 62. La gente aspetta senza parlare, in silenzio, per partecipare a un gioco che coinvolge sconosciuti. Si tratta di una caccia al tesoro organizzata come social game, pensata per far incontrare persone che non si conoscono. La scena si svolge all’esterno del locale, mentre i partecipanti attendono di iniziare l’attività che promette di mettere in contatto individui attraverso un percorso condiviso.

Milano, venerdì sera. Fuori dal The Beach, in via Corelli 62, si forma una piccola fila silenziosa. Non è l’attesa per un dj set qualunque, né per l’aperitivo della settimana. Chi è qui questa sera ha deciso di smettere di scorrere profili su uno schermo e provare qualcosa di più antico e più coraggioso: incontrare persone sconosciute, guardarle negli occhi e, magari, scoprire qualcosa di inaspettato. Venerdì 22 maggio 2026, dalle ore 21:00, il celebre locale milanese ospita la serata firmata La Cena degli Sconosciuti®, il format italiano di socialità dal vivo attivo dal 2002 che da oltre vent’anni organizza cene ed eventi tra persone che non si conoscono ancora. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - A Milano la caccia al tesoro tra sconosciuti: il social game che fa incontrare persone vere

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