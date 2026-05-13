La sfida tra i collegi Caccia al tesoro fino all’ultimo indizio

Ieri pomeriggio si è svolta la 17ª edizione della Caccia al tesoro intercollegiale, un evento organizzato tra diversi collegi della città. A dare il via è stato un consigliere comunale di un partito di maggioranza e rappresentante della consulta giovani, che ha invitato i partecipanti a conquistare il territorio cittadino. La competizione si è conclusa solo all’ultimo indizio, coinvolgendo numerosi studenti in un percorso di sfide e indovinelli attraverso le vie del centro.

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"Ragazzi, questa città è vostra e ve la dovete andare a prendere oggi come tutti gli altri giorni". Il consigliere comunale di Azione ed esponente della consulta giovani, Tommaso Bernini, ha dato così il via ieri pomeriggio alla Caccia al tesoro intercollegiale giunta alla 17ª edizione. Una tradizione per la città campus che in un pomeriggio di primavera richiama in una piazza Duomo gremita e colorata le squadre dei 17 collegi, ognuna con i propri fumogeni e la propria mascotte. Molto curata l’organizzazione, affidata al detentore del coppone, in questo caso il collegio Cairoli che l’anno scorso ha bissato il successo già messo a segno nel 2018.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sfida tra i collegi. Caccia al tesoro fino all’ultimo indizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Morcote: sfida tra 420 gradini e caccia al tesoro, iscrizioni aperte? Cosa sapere Iscrizioni aperte entro il 30 aprile per Morcote Scal e Caccia al Tesoro. In Darsena è caccia al tesoro tra le bancarelle della mostra mercato La Pulce d'AcquaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua” ritorna in Darsena a Ravenna... Argomenti più discussi: La sfida tra i collegi. Caccia al tesoro fino all’ultimo indizio; Fortitudo in campo per gara-2 a caccia del bis. La seconda è sempre quella più difficile; Domenica spazio alla penultima giornata: l’Hellas Verona a caccia del punto salvezza sul campo del Vicenza; Caccia al tesoro intercollegiale, tra cori e fumogeni centinaia di studenti colorano Pavia. BIG MATCH A CHIUDERE! Alle 20:45 finisce la 36esima giornata di #SerieA, con la sfida del Maradona tra Napoli e Bologna: padroni di casa che con una vittoria staccherebbero il pass per la Champions. Ospiti in crisi e a caccia di riscatto. Diretta tv DAZN. # x.com Devo saperlo, come si vince la sfida di caccia alle uova? reddit Lecce a caccia di un traguardo inedito contro la JuventusIn vista della sfida di campionato tra Lecce e Juventus, Opta mette in evidenza una statistica curiosa che riguarda i precedenti recenti tra le due squadre. tuttojuve.com