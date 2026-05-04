Caccia al tesoro in bici Misteri lungo il Brenta | avventura tra Ville Venete

Domenica 10 maggio 2026, si svolgerà a Oriago di Mira una caccia al tesoro in bicicletta chiamata “Misteri lungo il Brenta”. L’evento prevede un percorso tra Ville Venete, con soste dedicate alla risoluzione di enigmi e alla scoperta di luoghi storici lungo la Riviera del Brenta. Partecipanti di tutte le età potranno affrontare la sfida pedalando tra paesaggi e testimonianze culturali della zona.

Domenica 10 maggio 2026 appuntamento a Oriago di Mira (VE) con “Misteri lungo il Brenta”, una caccia al tesoro in bicicletta tra storia, enigmi e paesaggi della Riviera del Brenta.Il ritrovo è alle ore 14:15 presso la sede di Riviera del Brenta Bike in Riviera San Pietro 1291. Da qui partirà un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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