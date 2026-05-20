A life of making mostra di Yolanda Cuomo
Dal 22 maggio al 19 giugno, Officine Fotografiche presenta “A Life of Making”, una mostra dedicata all’artista, art director e curatrice americana Yolanda Cuomo. La rassegna rappresenta la prima esposizione in Italia interamente dedicata a Cuomo, riconosciuta come una delle più influenti book designer e photo editor a livello internazionale. L’esposizione si concentra su lavori e progetti realizzati nel corso della carriera, offrendo un approfondimento sulla sua attività nel campo della progettazione editoriale e della curatela fotografica.
Dal 22 maggio al 19 giugno, gli spazi di Officine Fotografiche ospitano “A Life of Making”, la prima mostra in Italia dedicata all’artista, art director, e curatrice americana Yolanda Cuomo, una delle più importanti book designer e photo editor a livello internazionale; figura chiave nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
"Life is Life – Episodio 4" di Massimiliano Bruno al Teatro Parioli CostanzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Life is Life Ep.
Leggi anche: Life is life, un progetto di Massimiliano Bruno – Episodio 4. Al Teatro Parioli dal 19 marzo