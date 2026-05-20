A life of making mostra di Yolanda Cuomo

Da romatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 maggio al 19 giugno, Officine Fotografiche presenta “A Life of Making”, una mostra dedicata all’artista, art director e curatrice americana Yolanda Cuomo. La rassegna rappresenta la prima esposizione in Italia interamente dedicata a Cuomo, riconosciuta come una delle più influenti book designer e photo editor a livello internazionale. L’esposizione si concentra su lavori e progetti realizzati nel corso della carriera, offrendo un approfondimento sulla sua attività nel campo della progettazione editoriale e della curatela fotografica.

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Dal 22 maggio al 19 giugno, gli spazi di Officine Fotografiche ospitano “A Life of Making”, la prima mostra in Italia dedicata all’artista, art director, e curatrice americana Yolanda Cuomo, una delle più importanti book designer e photo editor a livello internazionale; figura chiave nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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