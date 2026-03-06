Life is Life – Episodio 4 di Massimiliano Bruno al Teatro Parioli Costanzo

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Life is Life Ep.4 è un progetto di Massimiliano Bruno che arriva al Teatro Parioli Costanzo dal 19 al 29 marzo. Dopo i primi tre episodi prosegue la “serie” per il teatro scritta da Massimiliano Bruno con Sara Baccarini, Emilia Bruno, Filippo Gentile e Daniele Locci. L’ora della verità è arrivata. Myra e Celestino non complottano più: agiscono. Il loro piano audace è pronto. Ma nessuno può immaginarsi cosa hanno davvero in mente. Mentre l’anno accademico scivola verso il finale, Elena si prepara a dare alla luce più di un semplice bambino: un futuro da riscrivere per lei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Life Is Life: al Parioli il terzo atto della serie aliena

Leggi anche: L’eredità viva di Maurizio Costanzo al Teatro Parioli

Massimiliano Bruno intervista: «Il Parioli è dei giovani, bisogna scoprirne di nuovi»

Una selezione di notizie su Massimiliano Bruno.

Argomenti discussi: After Life il lutto come insegnamento di vita.

Massimiliano Bruno, 'con Life is Life porto la serialità a teatro'ROMA - Quando sono arrivato, in corsa, ormai lo scorso anno, la mission che mi è stata chiesta, e che condivido, era di cercare di portare il più possibile giovani su questo palco così prestigioso, ... ansa.it

Il 22 gennaio Massimiliano Bruno raddoppia: al cinema Due cuori e Due capanne e a teatro Life is LifeAppena si entra nello studio di Massimiliano Bruno si ha la sensazione di varcare una soglia precisa: quella del cinema vissuto, pensato, sofferto e amato. Alle pareti, i premi raccontano una carriera ... ilmessaggero.it