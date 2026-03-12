Dal 19 marzo al 29 marzo 2026, al Teatro Parioli di Roma, va in scena il quarto episodio di

Con Life Is Life, il Teatro Parioli Costanzo prosegue la stagione teatrale 2025–26 sotto la direzione artistica di Massimiliano Bruno, confermando la vocazione del Parioli come luogo di incontro tra tradizione e innovazione, teatro popolare e nuova drammaturgia. Dopo il successo dei primi tre capitoli, il progetto giunge ora al quarto e ultimo episodio – in scena dal 19 al 29 marzo – che conclude questo esperimento teatrale inedito: una serie in quattro puntate scritta da Massimiliano Bruno insieme a Sara Baccarini, Emilia Bruno, Filippo Gentile e Daniele Locci e prodotta dal Nuovo Teatro Parioli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Life is life, un progetto di Massimiliano Bruno – Episodio 4. Al Teatro Parioli dal 19 marzo

