A Lecce Lost in Lit | piccole feste poetiche e un festival di editoria indipendente

A Lecce sta per arrivare “Lost in Lit”, un festival dedicato all’editoria indipendente e alla poesia, che si svolgerà a settembre presso le Officine Cantelmo. Prima dell’evento principale, il festival avvierà un ciclo di iniziative a partire dal 26 maggio, pensate come piccole feste poetiche e incontri di narrativa. L’obiettivo è creare un’esperienza diversa, capace di superare le modalità tradizionali di fruizione e di coinvolgere il pubblico in un percorso di scoperta e condivisione culturale.

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