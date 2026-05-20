A Lecce Lost in Lit | piccole feste poetiche e un festival di editoria indipendente
A Lecce sta per arrivare “Lost in Lit”, un festival dedicato all’editoria indipendente e alla poesia, che si svolgerà a settembre presso le Officine Cantelmo. Prima dell’evento principale, il festival avvierà un ciclo di iniziative a partire dal 26 maggio, pensate come piccole feste poetiche e incontri di narrativa. L’obiettivo è creare un’esperienza diversa, capace di superare le modalità tradizionali di fruizione e di coinvolgere il pubblico in un percorso di scoperta e condivisione culturale.
LECCE – Si chiama “Lost in Lit” il festival di editoria indipendente e poesia che si terrà a settembre, presso le Officine Cantelmo di Lecce, e che avvierà la sua attività a Lecce dal 26 maggio in poi per realizzare un’esperienza narrativa nuova, capace di rompere le “barriere” classiche del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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