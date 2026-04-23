Tam Festival 2026 - editoria indipendente e illustrazione

Il TAM Festival torna a Firenze il 23 e 24 maggio 2026, con la seconda edizione dedicata all’editoria indipendente e all’illustrazione. L’evento si svolgerà nel chiostro della Biblioteca Pietro Thouar, situata in Piazza Tasso. La prima edizione si è tenuta l’anno precedente, sempre nella stessa location. La manifestazione prevede esposizioni, incontri e presentazioni legate ai settori dell’editoria e dell’illustrazione indipendente.

Seconda edizione Firenze, 2324 maggio 2026Dopo la prima edizione, TAM Festival torna a Firenze il 23 e 24 Maggio 2026, nel chiostro dellaBiblioteca Pietro Thouar, in Piazza Tasso.TAM è un festival dedicato alle autoproduzioni editoriali indipendenti che presenta pubblicazioni curate, nate da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate BOOK PRIDE 2026: l’editoria indipendente vola alto (e guarda già a Genova)Si è chiusa con numeri importanti e una bellissima energia la decima edizione di Book Pride 2026, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente che,... Sanremo 2026, tam-tam impazzito su Adriano Celentano: la Rai smentisce. Ma...Tam-tam impazzito e voci fuori controllo al Festival di Sanremo 2026 che si apre oggi, martedì 24 febbraio, appuntamento in Eurovisione alle 20.