Casal Bertone servono 4 milioni di euro per mettere in sicurezza la scuola Randaccio

A Casal Bertone, la scuola Randaccio dell’istituto comprensivo Piersanti Mattarella necessita di 4 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza. I problemi strutturali della scuola sono stati discussi oggi in un’assemblea capitolina. Da più di due mesi, gli studenti sono costretti a consumare i pasti in aula, a causa della chiusura di alcune aree dell’edificio. La richiesta di fondi mira a risolvere le criticità emerse.

I problemi della scuola Randaccio di Casal Bertone sono sbarcati in assemblea capitolina. Parliamo del plesso, parte dell’istituto comprensivo Piersanti Mattarella, dove bambini e bambine sono costretti, dallo scorso 27 novembre, a consumare i propri pasti in aula a causa della chiusura della.🔗 Leggi su Romatoday.it

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