La puntata del 27 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna non è andata in onda come previsto. La trasmissione non è stata trasmessa nel consueto orario e modalità. Gerry Scotti ha dichiarato di aver minacciato qualcuno per mesi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui motivi che hanno portato alla mancata trasmissione.

La Ruota della Fortuna non è andato in onda “regolarmente” con la puntata del 27 marzo 2026: il fortunato programma condotto da Gerry Scotti è iniziato alle 20:20, dopo una breve edizione del Tg5, per via dello sciopero dei giornalisti e delle giornaliste, gli autori hanno inventato uno stratagemma per allungare La Ruota. Chi sperava di vivere la vera prima serata con il GF Vip dalle 21.20, si è dovuto “accontentare”, anche se non è stato affatto male. D’altronde, Scotti da mesi “minacciava” i Fortuna Five, la band del programma, per giocare alla Ruota. La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 27 marzo. Il Tg5 ha dato la linea a Gerry Scotti e Samira Lui in anticipo sui tempi: “Queste cose dovete dircele prima, così io e Samira non siamo pronti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, non è mai successo prima. Gerry Scotti: “Sono mesi che li minaccio”

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