La Ruota della Fortuna nuovo premio in gara | Samira Lui fa un regalo a Gerry Scotti

Nella puntata del lunedì di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti presenta un nuovo stacchetto realizzato da Samira Lui. La trasmissione ha avuto inizio e il presentatore ha introdotto il nuovo premio in gara. La puntata ha mostrato anche alcuni momenti dedicati ai concorrenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le reazioni.

La puntata del lunedì de La Ruota della Fortuna ha sempre una certa spinta in più. Ha inizio una nuova settimana e Gerry Scotti presenta il nuovo stacchetto di Samira Lui. Stasera, 27 aprile, le cose non sono andate diversamente. Dopo aver ripresentato il campione in carica, paragonato a un attore da fiction americana, il presentatore ha introdotto la sua compagna di viaggio. Stasera, però, qualcosa è andato diversamente dal solito. Il regalo di Samira. Nuova settimana, nuovo stacchetto. Regola semplice, che a La Ruota della Fortuna viene costantemente rispettata. Gerry Scotti ha provato a imitare la collega, come al solito, riuscendo meglio di altre volte nell’intento.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, nuovo premio in gara: Samira Lui fa un regalo a Gerry Scotti Notizie correlate La Ruota della Fortuna, Samira Lui è irriconoscibile: Gerry Scotti scherza sul nuovo lookSeppur non più con gli ascolti record di qualche tempo fa – Affari Tuoi ha ultimamente riguadagnato terreno – La Ruota della... La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui: “Dormito insieme? Specifichiamo”Le gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona non sembrano aver minimamente scalfito il buonumore di Gerry Scotti e Samira Lui. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La ruota della fortuna: Il campione Andrea alla Ruota delle Meraviglie Video; Il signor Giancarlo torna a La Ruota della Fortuna: chi è; La ruota della fortuna: Filippo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Per appassionati Video. La Ruota Della Fortuna, puntata 26 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneQuesta è l’ultima manche a la ruota della fortuna dove il campione in carica deve girare la ruota e si indicano tre lettere corrispondenti a delle buste contenti i premi. La mance si suddivide: con il ... mondotv24.it La Ruota della Fortuna, nuovo premio in gara: Samira Lui fa un regalo a Gerry ScottiIl conduttore ha zittito la sua compagna di viaggio durante il Giramondo: una scelta insolita in una puntata molto frizzante ... dilei.it La top 10: dalla Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno al Grande Fratello. Le ricordate tutte - facebook.com facebook