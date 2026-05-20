A Gazzo Veronese | Alterego vs Principe

A Gazzo Veronese, la 34ª Festa del Risotto si terrà venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 22. L'evento prevede musica dal vivo, con un’atmosfera vivace e coinvolgente, incentrata sulla celebrazione del piatto tradizionale. La serata si svolgerà nel centro del paese, attirando residenti e visitatori interessati a partecipare a questa tradizione annuale. La festa rappresenta un appuntamento fisso per la comunità locale, che si prepara a vivere una notte ricca di energia e allegria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui