A Gazzo Veronese | Alterego vs Principe
A Gazzo Veronese, la 34ª Festa del Risotto si terrà venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 22. L'evento prevede musica dal vivo, con un’atmosfera vivace e coinvolgente, incentrata sulla celebrazione del piatto tradizionale. La serata si svolgerà nel centro del paese, attirando residenti e visitatori interessati a partecipare a questa tradizione annuale. La festa rappresenta un appuntamento fisso per la comunità locale, che si prepara a vivere una notte ricca di energia e allegria.
La 34ª Festa del Risotto – Gazzo Veronese. Preparati a vivere una notte indimenticabile! Venerdì 22 Maggio dalle ore 22, la Festa del Risotto si accende con un evento speciale tra musica, energia e vibrazioni uniche.SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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