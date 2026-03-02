Guerra senza confini | attacchi dal Libano al Golfo Israele risponde e Londra entra in campo

Il conflitto regionale si è intensificato con attacchi provenienti dal Libano e dal Golfo, provocando esplosioni a Gerusalemme, Tel Aviv, Abu Dhabi, Doha e Dubai. Israele ha risposto alle offensive, mentre Londra ha annunciato l’ingresso delle forze nel quadro delle tensioni in corso. La serie di esplosioni ha coinvolto diverse città, evidenziando un’estensione geografica della crisi che coinvolge più paesi della regione.