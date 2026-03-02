Guerra senza confini | attacchi dal Libano al Golfo Israele risponde e Londra entra in campo
Il conflitto regionale si è intensificato con attacchi provenienti dal Libano e dal Golfo, provocando esplosioni a Gerusalemme, Tel Aviv, Abu Dhabi, Doha e Dubai. Israele ha risposto alle offensive, mentre Londra ha annunciato l’ingresso delle forze nel quadro delle tensioni in corso. La serie di esplosioni ha coinvolto diverse città, evidenziando un’estensione geografica della crisi che coinvolge più paesi della regione.
Il conflitto regionale compie un nuovo, drammatico salto di qualità. All’alba una serie di esplosioni è stata avvertita a Gerusalemme e Tel Aviv, ma anche ad Abu Dhabi, Doha e Dubai, segnale evidente di un’estensione geografica della crisi che travalica ormai i confini tradizionali dello scontro. La controffensiva iraniana contro i Paesi del Golfo ritenuti ostili a Teheran entra in una fase più aggressiva, mentre Israele segnala un ulteriore lancio di missili dal territorio iraniano.Le Forze di Difesa israeliane hanno reso noto di aver individuato nuovi vettori in arrivo dall’ Iran. In un comunicato si precisa che « i sistemi di difesa sono attivati per intercettare la minaccia », accompagnando l’avvertimento con un appello alla popolazione affinché «agisca responsabilmente e segua scrupolosamente le istruzioni di sicurezza». 🔗 Leggi su Panorama.it
