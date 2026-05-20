A folle velocità sul motorino scappa e investe vigilessa portato in Comando aggredisce gli agenti
Martedì 19 a Cerignola, alle 18.30, un giovane che guidava un ciclomotore ha iniziato a fare impennate in piazza della Repubblica, tra persone che passeggiavano e bambini che giocavano a calcio. A un certo punto, il motorino ha accelerato a folle velocità, e l’uomo ha scappato investendo una vigilessa. Dopo aver raggiunto il comando di polizia, il giovane ha aggredito gli agenti presenti. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, creando scompiglio tra i presenti.
A Cerignola martedì 19, intorno alle 18.30, in piazza della Repubblica, un giovane su un ciclomotore ha iniziato a fare impennate tra famiglie, anziani e bambini che giocavano a calcio. A raccontarlo è l'assessore Teresa Cicolella, che ieri aveva pubblicato un video per denunciare comportamenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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