A folle velocità sul motorino scappa e investe vigilessa portato in Comando aggredisce gli agenti

Martedì 19 a Cerignola, alle 18.30, un giovane che guidava un ciclomotore ha iniziato a fare impennate in piazza della Repubblica, tra persone che passeggiavano e bambini che giocavano a calcio. A un certo punto, il motorino ha accelerato a folle velocità, e l’uomo ha scappato investendo una vigilessa. Dopo aver raggiunto il comando di polizia, il giovane ha aggredito gli agenti presenti. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, creando scompiglio tra i presenti.

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